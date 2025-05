Telecamere ai varchi ok: 11mila "furbetti"

Sono più di undicimila le auto che, grazie ai sei varchi in entrata e in uscita dalla città, sono state pizzicate, tra l’inizio di gennaio e la metà di maggio, poichè il conducente non aveva pagato assicurazione e revisione: un valore assoluto comunque non altissimo tenuto conto che il dato del flusso di mezzi circolato all’interno e all’esterno su cui fare il confronto si attesta sui tre milioni e quindicimila vetture, sempre nei primi cinque mesi dell’anno.

Dati che l’amministrazione reputa possano essere di particolare importanza in un contesto più ampio quando, con tecnologie più sofisticate sulle quali il Comune investirà e con l’uso dell’intelligenza artificiale, saranno sviscerati in maniera analitica per conoscere in modo precisa le reali esigenze della città in termini viabilistici. "Saremo in grado non solo di verificare le problematiche di una zona o di un quartiere della città, ma anche di una singola strada- spiega il sindaco Francesco Passerini.