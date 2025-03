Incidente a Cisano Bergamasco, frontale tra auto e camion: morto un uomo

Cisano Bergamasco, 19 marzo 2025 – Tragico incidente stradale, oggi mercoledì 19 marzo, poco prima delle 16, sulla Strada statale 639 dei Laghi, a Cisano Bergamasco.

Dalle prime informazioni, a scontrarsi frontalmente sono stati un’auto e un mezzo pesante. L’uomo alla guida della vettura, le cui generalità non sono ancora note, è morto sul colpo. Mentre il 41enne sul camion è rimasto illeso e per lui non è stato neppure necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con l’elisoccorso, un’automedica e un’ambulanza. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che si occupano di ricostruire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto.