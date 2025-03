Tamponamento in autostrada tra un’auto e un mezzo pesante. Perde la vita un ventottenne

Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, la Procura disporrà una perizia cinematica e quindi nominerà un consulente. Allo stato si sa che Andrea Verzeroli (nella foto), 28 anni, originario di Colzate, residente a Cazzano Sant’Andrea in Valle Seriana, stava tornando a casa dopo una serata a Rovato con gli amici della pallavolo. Manca poco all’una di notte, il 28enne è alla guida della sua Lancia Ypsilon quando, per cause in corso di accertamento, tampona un mezzo pesante nel tratto dell’A4 compreso tra Grumello e Seriate, all’altezza di Bolgare. Lo schianto è stato violentissimo e per il giovane non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Seriate. Sul posto anche i vigili del fuoco di Bergamo e Dalmine, oltre al personale sanitario del 118 con due automediche e un’ambulanza.

Il tamponamento è avvenuto sulla prima corsia di marcia, con l’auto finita sotto il camion. Resta da chiarire se entrambi i veicoli fossero in movimento oppure se il camionista si stesse immettendo nella carreggiata, vista la presenza di una piazzola di servizio. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati, mentre la salma del ventottenne è a disposizione dei familiari. La terribile notizia della morte di Verzeroli in breve ha fatto il giro dei paesi cui era legato. Nella vita professionale aveva scelto di seguire le orme della madre: lei impiegata in municipio a Colzate, lui a Vertova dove da un paio di anni lavorava all’Ufficio Protocollo. Proprio a Colzate, Andrea era cresciuto e si era fatto conoscere: prima come animatore del Cre, poi come presidente del Gruppo Giovani e infine in veste di consigliere comunale con delega all’Ambiente: "Un tema che ritengo debba essere sempre più centrale nel nostro vivere quotidiano", diceva in un’intervista. In mezzo agli studi al liceo Scientifico Amaldi di Alzano e alla facoltà di Giurisprudenza di Pavia, Verzeroli amava spendere il tempo in mezzo alla natura. Sul monte Cavlera e sui campi di pallavolo.

"A Vertova aveva anche allenato la squadra femminile dell’oratorio – ricorda mamma Maria Teresa – Quando ha iniziato quelle ragazze avevano solo 9 anni, le ha viste crescere". Ieri mattina alla Casa del Commiato Bonomelli di Trescore sono arrivati i familiari e gli amici. La madre e le sorelle, Valentina di 32 anni, la più grande, e Sofia appena diciottenne. "Andrea aveva sempre il sorriso. Amava la pallavolo, i viaggi, il buon cibo ed era impegnato nel sociale", ricordano tra una lacrima e un sorriso. Lunedì, alle 15, i funerali a Vertova.

