A Bergamo il cantiere della discordia: "Ci state rovinando i saldi"

Bergamo – Rabbia e malcontento. Sono i sentimenti dei commercianti di via Garibaldi in questi giorni, a causa dell’apertura del cantiere di Unareti per la sostituzione delle tubature del gas. L’avvio dei lavori ha suscitato la reazione dei negozianti, contrariati: "Camion e macchinari oscurano la vista dei nostri negozi – l’accusa dei commercianti della zona, che comprende le centralissime via Sant’Alessandro e via Piccinini – mettendo in difficoltà non solo noi, ma anche le attività circostanti". Alcuni negozianti lamentano il fatto di essere stati avvisati dell’inizio del cantiere solo pochi giorni prima del suo avvio.

Il problema riguarda anche il tempismo dell’apertura dei lavori, in quanto, come raccontano diversi commercianti, "è il periodo dei saldi volti a risollevare molte attività messe in crisi dal maltempo degli ultimi mesi". I titolari delle attività commerciali della zona hanno provato a contattare diverse associazioni che potessero dare loro una mano nel far sentire la propria voce, oltre che il Comune stesso, chiedendo un rinvio dei lavori ad agosto, periodo di chiusura di tante attività. Tuttavia i tentativi non sono andati a buon fine e sono caduti nel vuoto. "Troviamo scorretto – spiegano alcuni commercianti – che nella zona dello stadio vengano strategicamente effettuati i lavori nel momento in cui l’Atalanta non gioca. Pensiamo che anche le nostre attività meritino di essere altrettanto tutelate".

La polemica non è una novità. Il cantiere era già stato programmato a novembre 2023, sotto le festività natalizie. Un colpo basso per i commercianti, che anche allora si erano mobilitati. In quell’occasione l’amministrazione comunale si era resa conto del disagio che avrebbe creato il cantiere e decise quindi di rinviare i lavori. Ora le cose sono invece andate diversamente. E a lamentarsi non sono solo i commercianti della zona, ma anche i cittadini: il cantiere - la loro accusa - rallenta il traffico e il passaggio della gente per le vie interessate, oltre che l’accesso verso le zone del centro da via Sant’Alessandro. Infine c’è un altro problema, slegato dagli interventi in corso: la carenza di parcheggi in zona. E con il cantiere le possibilità di parcheggio per i clienti dei negozi sono ulteriormente diminuite.