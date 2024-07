Saldi estivi con i cantieri aperti. Esercenti del centro preoccupati

I saldi estivi con cantieri aperti davanti all’ingresso dei negozi per i lavori di rigenerazione in via Veneto dividono i commercianti tra chi teme il tracollo delle vendite e chi parla di incassi in linea con gli anni scorsi. "In questo periodo estivo, in tanti sono interessati all’acquisto dei costumi da bagno, probabilmente è questa la ragione per cui non ho registrato cali nelle vendite – dice Maria Angela De Vecchi, titolare dell’attività commerciale Ma.Lu in via Veneto –. I lavori davanti al negozio e il disagio legato alla viabilità ridotta a me non creano alcun problema. Anzi, al momento gli incassi sono superiori a quelli del periodo saldi dello scorso anno".

Più cauta la posizione dei colleghi commercianti dirimpettai. "Con i saldi siamo partiti male, ma siamo solo ai primi giorni – spiegano Nadia Carati ed Egidio Bettini di “Stil moda lui e lei“ –. Una partenza calma dovuta a tutta una serie di cose, fra cui ovviamente il cantiere aperto davanti al negozio, siamo però ancora agli inizi del periodo saldi. Restiamo fiduciosi".

Di tutt’altro parere invece Cristina Magni, titolare del negozio “La Faiet“: "La viabilità legata ai lavori in corso è confusa, crea difficoltà ai nostri clienti che arrivano da fuori Cassano e non riescono a raggiungerci. Dal periodo dei saldi non mi aspetto grandi cose, con le ruspe davanti al negozio. Penso che il Comune dovrebbe intervenire con sostegni economici. Nell’ultimo incontro con l’amministrazione comunale, si è infatti discusso di un possibile intervento in tal senso, senza però entrare nel merito delle modalità e tipo di sostegno eventualmente da assegnare".

Un tema, quello dei ristori, dibattuto nell’ultimo consiglio comunale di venerdì. Per l’opposizione è necessario un gesto immediato di sostegno alle attività commerciali, mentre il sindaco attende la consegna dei bilanci, quindi il 2025, per intervenire con indennizzi su numeri certi delle eventuali perdite d’incasso. Sul versante lavori in corso invece, nuovo cambiamento della viabilità in via Veneto, necessario per l’avanzamento dei lavori. Dal 17 luglio sarà chiuso il tratto di strada da via Dante fino a piazza Garibaldi. Per i veicoli in direzione Treviglio dal centro città, sarà obbligatorio il passaggio dalla tangenziale.