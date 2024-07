Saldi Estivi 2024 a Milano e in Lombardia: data, consigli, eventi

Milano, 3 luglio 2024 – Sabato 6 luglio 2024 segna l'inizio dei tanto attesi saldi estivi a Milano e in tutta la Lombardia. Questa stagione di sconti rappresenta un'occasione imperdibile per i consumatori, desiderosi di rinnovare il guardaroba a prezzi vantaggiosi e di scoprire le ultime tendenze della moda. Ecco una guida per prepararsi al meglio, con consigli utili e novità.

I saldi estivi a Milano e in Lombardia inizieranno ufficialmente sabato 6 luglio 2024 e proseguiranno per sessanta giorni fino a martedì 3 settembre 2024 come stabilito dalla delibera della giunta regionale del 14 dicembre 2011. Per tutti gli amanti dello shopping (e non solo) saranno disponibili sconti sulla maggior parte dei vestiti. E non solo. Questo periodo di prezzi stracciati coinvolge negozi di abbigliamento, calzature, accessori, elettrodomestici e molto altro, è l’occasione per acquistare articoli di qualità a prezzi ridotti.

Molti negozi applicano la formula degli sconti prog ressivi, dove i ribassi aumentano con il passare delle settimane. Ad esempio, i primi giorni potrebbero vedere sconti del 20-30%, che saliranno fino al 50-70% nelle ultime settimane di saldi. Inoltre, alcuni grandi magazzini e boutique organizzano eventi speciali, come aperitivi, presentazioni di collezioni e sessioni di shopping con stilisti, per attrarre più clienti. Sempre più negozi offrono sconti anche sui loro e-commerce, una soluzione per fare gli acquisti comodamente da casa, ideale per chi desidera evitare la folla.

I negozianti devono rispettare specifiche regole durante i saldi. Non possono effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l'inizio dei saldi, ossia dal 6 giugno 2024, ma possono pubblicizzare gli sconti in arrivo. Devono esporre il prezzo iniziale del prodotto e la percentuale di sconto applicata, senza indicare prezzi ulteriori. È fondamentale la trasparenza e la veridicità delle informazioni, che devono poter essere dimostrate agli organi di controllo. Non è obbligatorio indicare il prezzo finale scontato. I prodotti in saldo devono essere separati da quelli a prezzo normale, con segnalazioni chiare per gli acquirenti. Se un prodotto acquistato in saldo è difettoso, si può richiedere la sostituzione o il rimborso, conservando lo scontrino.

Prima di iniziare lo shopping, è utile pianificare in anticipo e fare una lista degli articoli necessari per evitare acquisti impulsivi. Controllare i prezzi originali è fondamentale per assicurarsi che gli sconti siano reali, poiché alcuni negozi potrebbero gonfiare i prezzi prima dei saldi per far sembrare i ribassi più significativi. È importante prestare attenzione alle politiche di reso di ciascun negozio, specialmente durante i saldi, per evitare sorprese spiacevoli dopo l'acquisto. Concentrarsi su capi classici e di alta qualità, come cappotti invernali, jeans di marca o scarpe eleganti, può essere una strategia vincente. Approfittare degli orari di apertura prolungati offerti da molti negozi, inclusi quelli che apriranno anche la domenica, facilita lo shopping. Early bird o Last minute? Decidere se approfittare dei primi giorni di saldi per avere più scelta o aspettare le ultime settimane per ottenere sconti maggiori, ma con una selezione più limitata è il grande dilemma.

Milano è una delle capitali della moda e offre diverse aree ideali per lo shopping durante i saldi. Ecco dove:

Quadrilatero della Moda: Via Montenapoleone, Via della Spiga, Via Sant'Andrea e Via Manzoni sono le vie dove trovare i grandi nomi della moda e del lusso.

Corso Vittorio Emanuele II: un’altra area commerciale molto frequentata, con un mix di grandi catene e negozi di marca.

Corso Buenos Aires: Uua delle vie commerciali più lunghe d’Europa, ideale per chi cerca varietà e convenienza.

Navigli e Brera: Zone perfette per chi cerca boutique di nicchia e negozi vintage.

Anche nei principali centri commerciali di Milano e della Lombardia si trovano molte offerte. Ad esempio, il Centro di Arese, uno dei più grandi d'Europa, presenta il " Villaggio degli Elfi in vacanza", dal 5 luglio all’8 settembre porterà la magia del Natale nell'estate 2024 in occasione dei saldi con attrazioni per tutta la famiglia. Prezzi stracciati anche al Carosello di Carugate e al Fiordaliso di Rozzano un'ampia gamma di prodotti ed intrattenimento per rendere lo shopping più piacevole. Il CityLife Shopping District a Milano che celebra l’inizio dei saldi estivi 2024 con una speciale Notte Bianca mercoledì 10 luglio 2024: tutti i negozi restano aperti fino a mezzanotte, ma sono anche in programma eventi speciali e spettacoli a tema Mirror. Anche l’outlet di Serravalle e il Franciacorta Outlet Village saranno tra le mete imperdibili durante il periodo di saldi per chi cerca marchi di alta moda e abbigliamento casual.