Schianto alba, ragazzo di 26 anni muore in un frontale con un camion

Bolgare (Bergamo), 24 luglio 2024 - Un uomo di 26 anni è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 6 di oggi, mercoledì 24 luglio, a Bolgare nella zona di Cascina San Martino in provincia di Bergamo.

La dinamica

Ancora da determinare la dinamica esatta ma secondo i primi riscontri il ragazzo alla guida della sua si è schiantato contro un camion. Un incidente frontale o violento. Il 26enne è stato estratto dalla vettura dai vigili del fuoco ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ora spetterà ai carabinieri ricostruire la dinamica esatta dell’ennesima tragedia sulle strade della provincia di Bergamo.

Il precedente

Ieri a Fino Mornasco, in provincia di Como, in uno scontro frontale tra due autocarri in via Valle Mulini, aveva perso la vita il conducente 45enne di uno dei due autocarri.