Incidente a Bergamo, motociclista urta contro un’auto e scivola per 50 metri sull’asfalto: è grave

Un motociclista di 34 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto lunedì intorno alle 23 in via Grumello, a Bergamo. L’uomo, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, ha urtato un’automobile guidata da un pensionato che proveniva dalla direzione opposta ed è scivolato per oltre 50 metri sull’asfalto. È in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza: dopo aver stabilizzato il motociclista lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni. L’anziano che guidava l’auto è rimasto illeso. La dinamica è al vaglio della polizia locale.