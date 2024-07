Bergamo, vigile si schianta in moto contro una betoniera: morto a 54 anni Paolo Agustoni

Lo schianto contro una betoniera è costato la vita a un motociclista di 54 anni, Paolo Agustoni. Ancora una vittima della strada. L’incidente poco prima delle 16 in città, nel tratto di Provinciale 525 che, all’altezza del Villaggio degli Sposi prende il nome di via per Grumello, e lo svincolo della Circonvallazione. L’esatta dinamica è ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale che hanno raccolte alcune testimonianze che potrebbero aiutare nella ricostruzione dei fatti.

Dalle prime informazioni raccolte pare che la betoniera e la moto stessero procedendo nella stessa direzione di marcia. Qualcuno ha detto che erano affiancati. Ma è quello che è avvenuto dopo che deve essere ancora chiarito. L’impatto deve essere stato particolarmente violento tant’è che la moto, completamente distrutta, è finita incastrata sotto la parte anteriore del camion che l’ha trascinata per decine di metri superando il punto dove è avvenuto lo scontro. Sull’asfalto è rimasto il corpo della vittima.

Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’automedica e l’ambulanza, oltre a vigili del fuoco e la Polizia locale per i rilievi e la viabilità. Ma quando il personale sanitario ha raggiunto il luogo dell’incidente per il motociclista non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Ai medici non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso. È stato avvertito anche il pubblico ministero di turno. Paolo Agustoni era agente di Polizia locale in forza all’Unione comunale dei Colli con sede ad Albano Sant’Alessandro.