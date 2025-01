Ardesio, 58enne si schianta in moto: Andrea Angiolini portato in codice rosso al Giovanni XXIII di Bergamo

Ardesio (Bergamo), 12 gennaio 2025 – Incidente motociclistico ad Ardesio attorno alle 16 di oggi, domenica 12 gennaio. Alla sella della moto c’era Andrea Angiolini, motociclista di 58 anni di Gromo che stava viaggiando lungo la strada provinciale 49. Angiolini, che viaggiava solo, per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi a terra, senza coinvolgere altri mezzi. La moto è scivolata per una trentina di metri prima di fermarsi. L’uomo ha riportato ferite gravi, tra cui contusioni in tutto il corpo. Le persone presenti che hanno assistito all’incidente hanno subito chiesto aiuto al 112, che sul posto ha inviato l’eliambulanza, un’ambulanza e l’elicottero. È stato condotto in ospedale a Bergamo, al Papa Giovanni XXIII, in codice rosso. Non risulta essere in pericolo di vita. Per i rilievi si sono subito attivati i carabinieri della Compagnia di Clusone.