Incidenti con feriti. Schianti e investimenti. Tremila soccorsi al mese sulle strade lombarde

Gli incidenti stradali, in Lombardia, sono ancora troppi. Il dato emerge dai numeri forniti da Regione Lombardia, in occasione della Giornata regionale della Sicurezza stradale e di fraternità della strada, che si è svolta in piazza Città di Lombardia a Milano. Nel 2024, fino al 26 ottobre, i mezzi di soccorso della Regione sono intervenuti 33.140 volte per incidenti stradali con feriti. Le collisioni tra autovetture sono state 7.469 per un totale del 24,5% delle uscite. Gli incidenti auto-moto, ovvero il 15,61% sono stati 5.172, le cadute da bicicletta 4.228 e il 12,76% e quelle da moto il 9,88% su 3.273 interventi.

"Questi numeri – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa – confermano la necessità di consolidare le politiche di sicurezza stradale, in particolare per i soggetti più vulnerabili come pedoni e ciclisti. Regione Lombardia continuerà a promuovere campagne di sensibilizzazione e azioni concrete per ridurre il numero e la gravità degli incidenti. In occasione di questa Giornata, la Regione ribadisce il proprio impegno a collaborare con tutti gli attori della sicurezza stradale, dalle amministrazioni locali alle Forze dell’ordine, passando per le associazioni di settore. La sicurezza stradale è un obiettivo prioritario per garantire una maggiore qualità della vita e la tutela di tutti i cittadini lombardi. La Giornata regionale della Sicurezza stradale e di fraternità della strada vuole essere un momento di riflessione e impegno comune per costruire una Lombardia più sicura, con strade più accessibili e sicure per tutti, dalle grandi città ai piccoli centri". Il Comune di Milano ha registrato il maggior numero di interventi di soccorso, con 5.742 chiamate (42,08% delle uscite per i comuni con almeno 100 interventi), seguito dalle città di Brescia, Bergamo e Monza. A livello provinciale, Milano rappresenta il 34,24% delle uscite totali (11.346), seguita da Brescia e Bergamo. In occasione della Giornata regionale 170 professionisti, enti, associazioni e volontari sono stati premiati per il loro lavoro nel settore della sicurezza stradale. Il prossimo fine settimana Brescia si ricorderà la Giornata Mondiale delle Vittime della Strada. L’associazione “CONdividere la strada della vita“ venerdì inaugurerà il monumento alle vittime della strada di Trenzano. Domenica nella Parrocchia delle Sante Capitanio e Gerosa a San Polo alle 10.30 messa e benedizione delle steli in memoria delle persone morte per incidente (Parco Ducos 2).