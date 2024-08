Aeroporti di Orio al Serio, dove parcheggiare? La guida completa, i prezzi e le idee per chi utilizza i mezzi

Bergamo, 2 agosto 2024 – È tempo di vacanze e di ferie per la maggior parte degli italiani che fuggono dalla città almeno per Ferragosto, allontanandosi dall’afa cittadina per migrare in lidi o ad alture diverse. Tanti quelli che utilizzano i mezzi, o che utilizzano la propria macchina ma tanti anche quelli che con gli aerei raggiungono mete più lontane: e Milano ha sicuramente un’elevata proposta di aeroporti. Anche Orio al Serio è una delle strutture preferite in Lombardia da cui partire per un viaggio lontano: a cinque chilometri dal centro di Bergamo, può essere raggiunto molto facilmente da ogni città del Nord Italia.

Tanti turisti che si recano all’aeroporto di Orio in macchina sono soliti lasciare l’auto nei parcheggi dell’Orio Center, per evitare di pagare le soste in aeroporto: ma l’idea è stata sventata dalle forze dell’ordine che hanno cominciato a sanzionare i furbetti. Quali quindi i migliori parcheggi nell’aeroporto bergamasco?

Il parcheggio dentro l’aeroporto

I parcheggi gestiti da Milan Airports Parking, la stessa società che gestisce i parcheggi ufficiali degli aeroporti di Linate e di Malpensa e che dispone di circa 8.000 posti auto, con personale sempre presente.

Ci sono tre tipologie di parcheggio suddivise in cinque aree, con posti auto sia coperti che scoperti: l’area P2 è la più vicina al Terminal, mentre la P3 è la più lontana (pochi minuti a piedi e servita con navetta gratuita). Si può approfittare della convenzione con Telepass ma in generale i prezzi variano dai 15 euro fino ai 170 euro a seconda dei pit e dei giorni scelti. Per pagare di meno c’è la possibilità di parcheggiare nel Pit 3, più distante ma che offre la possibilità di navetta.

Gli altri parcheggi fuori dall’aeroporto

Altri parcheggi in struttura fuori dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio Ci sono diverse strutture private situate all’esterno che offrono diverse soluzioni.

Orio Parking si trova in Via Grinetta, 11A a Seriate: è sempre aperto e propone auto coperti e scoperti. È custodito e videosorvegliato e le tariffe partono dai 26 euro al giorno: è possibile potersi servire anche del servizio di navetta gratuita e continua.

Poi c’è JetPark Orio al Serio, sempre nella stessa via del primo: l’offerta è sempre la stessa ma con tariffee leggermente più basse e che partono da 23 euro al giorno.

Il 20 Parking si trova invece in via Cassinone 5/c, sempre a Seriate: è sempre aperto, presenta posti auto scoperti (o coperti su richiesta) ed è custodito 24 ore al giorno. Anche qui il servizio di navetta è gratuita e le tariffe partono da 24 ore al giorno.

La compagnia Orio Shuttle che collega Milano e Orio

Per chi invece vuole raggiungere l’aeroporto con altri mezzi può affidarsi alla compagnia di Orio Shuttle che mette a disposizione tre tipi di collegamento dall’aeroporto di Bergamo verso Milano tutti i giorni della settimana (a partire da 10 euro a tratta, il cui tempo di percorrenza medio è di 50 minuti). Le corse partono dall’aeroporto di Orio al Serio e arrivano alla stazione Centrale, alla Fiera Milano Rho, all’aeroporto di Milano Malpensa. I prezzi delle corse dell’Orio Shuttle variano a seconda delle offerte e dell’anticipo con cui vengono prenotate.

L’autobus Airport Bus dell’ATB per chi abita a Bergamo

Per chi invece abita a Bergamo e non vuole utilizzare la macchina può percorrere la tratta dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio al centro città con l’autobus Airport Bus dell’ATB, l’azienda trasporti di Bergamo. Il percorso effettua 4 fermate: la prima in corrispondenza della stazione centrale di Bergamo, la seconda in centro città, la terza presso la funicolare e infine la quarta alla città alta, dopo altri 7 minuti.

Le corse partono ogni 20 minuti e il costo del biglietto per la tratta aeroporto-Bergamo è di soli 2,30 euro per gli adulti, gratis per i bambini sotto al metro di altezza. Per acquistare il biglietto dell’Airport Bus è possibile recarsi presso i punti vendita autorizzati oppure direttamente in fermata senza alcun sovrapprezzo, sfruttando l’app ATB Mobile.

Gli orari dell’Airport Bus variano in base alla stagione, ma all’incirca viaggia dalle 6 del mattino alle 22. Per i passeggeri diversamente abili, questi autobus sono dotati di pedane per la salita delle carrozzine, inoltre per chi avesse particolari necessità l’Airport Bus prevede il servizio di prenotazione corsa.