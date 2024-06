Ballottaggi in Lombardia, quando e dove si vota: la guida e gli orari

Sono 13 i comuni della Lombardia che andranno al ballottaggio per elezioni comunali 2024. In queste città si sfideranno i due candidati sindaci che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di preferenze ma che non hanno superato il 50% dei voti espressi dagli elettori. Si voterà domenica 23 e lunedì 24 giugno.

Si tratta di comuni che superano i 15.000 abitanti: oltre a Cremona, capoluogo, ci sono Cusano Milanino, Lainate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio (in provincia di Milano); Malnate e Samarate (Varese); Romano di Lombardia (Bergamo); Porto Mantovano (Mantova); e infine Chiari (Brescia).

I ballottaggi si terranno dalle 7.00 alle 23.00 di domenica 23 giugno e dalle 7.00 alle 15.00 di lunedì 24 giugno. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura della votazione e dovrebbe terminare entro lunedì sera.

Sulla scheda elettorale del ballottaggio sono indicati solo due riquadri, uno per ognuno dei due candidati, sui quali campeggia il nome del candidato sindaco. Appena sotto, sono indicati i simboli delle liste che lo sostengono. L’elettore non deve fare altro che porre un segno (meglio usare una “X”) sul nome del candidato scelto.

Il fac simile di una scheda elettorale delle elezioni comunali del 2019

Nel capoluogo cremonese andranno al ballottaggio Alessandro Portesani per il centrodestra, che al primo turno ha ottenuto il 43,2% delle preferenze, e il vicesindaco uscente di centrosinistra Andrea Virgilio, che si è fermato al 41,9%.

È molto a rischio quindi la riconferma del centrosinistra, che ha visto il termine del mandato di Gianluca Galimberti, del Partito democratico. In città, il centrosinistra governa dal 2014 e nelle scorse elezioni del 2019 proprio Galimberti vinse al ballottaggio con il 55,9% dei consensi su Salvatore Carlo Malvezzi, candidato del centrodestra.