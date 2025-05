Il comune della Lombardia dove tutti i candidati sono di centrodestra

ARCISATE – Domenica e lunedì, i cittadini di Arcisate saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Un ritorno alle urne in largo anticipo dal momento che l’amministrazione era stata rinnovata nel mese di giugno 2024, con la conferma, un anno fa, per il secondo mandato del sindaco uscente Gianluca Cavalluzzi. A gennaio di quest’anno la crisi, con le dimissioni dei consiglieri di opposizione e di esponenti della maggioranza, quindi il “tutti a casa” e il commissariamento. Domenica e lunedì gli elettori, 8620 gli aventi diritto al voto, tornano in cabina elettorale per decidere il futuro amministrativo e quindi i prossimi cinque anni di governo del comune. Sono quattro i candidati alla carica di primo cittadino, che più o meno esplicitamente gravitano nell’orbita del centrodestra. Assente il Pd all’appuntamento con il voto. Candidati e liste propongono una propria visione per il futuro del paese e programmi nei quali sono indicate le priorità. Per tutti il paese ha un ruolo centrale nel territorio della Valceresio.

Si ricandida per un terzo mandato Gianluca Cavalluzzi, a sostenerlo la lista “Arcisate Oggi e Domani”, con un progetto che punta su rinnovamento e continuità con la precedente esperienza. Le priorità la messa in sicurezza della frana del Monte Rho, per il quale bisogna recuperare fondi, quindi la sistemazione delle strade, la creazione di uno spazio per i giovani, con il recupero di Villa Teresa.

Antonino Centorrino è il candidato di “Uniti per Arcisate”, si presenta come espressione di partecipazione attiva e attenzione al territorio. Le priorità riguardano il completamento delle opere incompiute, come Villa Teresa, da destinare alle associazioni e ad attività culturali, quindi il rilancio del commercio e la sicurezza stradale.

Maurizio Mozzanica rappresenta la lista “Centrodestra per Arcisate”, sostenuta dalle forze del centrodestra unite (Lega, FI, FdI), il programma è stato elaborato sulla base degli incontri con i cittadini, tra gli interventi urgenti il riassetto degli uffici comunali in carenza di personale, quindi attenzione ai servizi e ai trasporti nella direzione dello sviluppo turistico, la valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Giacomo Vinoni è il candidato della lista “Arcisate nel Cuore” le priorità la manutenzione e la riqualificazione urbana, nel centro e nelle frazioni, promuovere un punto d’ascolto per i cittadini, interventi su strade, marciapiedi, illuminazione, il potenziamento dei collegamenti stradali e ferroviari.

Assente il Pd e il centrosinistra. “L’assenza del centrosinistra in queste elezioni amministrative per il Comune di Arcisate è un grosso rammarico” ha detto Alice Bernardoni, segretaria provinciale dem, che ha aggiunto “Per questa tornata amministrativa il Pd non dà alcuna indicazione di voto ai cittadini di Arcisate”.