Aeroporto di Malpensa intitolato a Berlusconi, Fontana: “Giusto difendere decisione. Il ricorso è solo una scelta politica”

Malpensa (Varese), 31 marzo 2025 – "Credo che sia una proposta auspicabile": così ha risposto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine di un evento a Palazzo Lombardia, ha risposto a chi gli chiedeva della mozione del consigliere regionale di FdI Marco Bestetti che chiede alla Regione di costituirsi in giudizio contro il ricorso presentato da alcuni Comuni (Milano compresa) contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa (Varese) a Silvio Berlusconi.

Il documento sarà discusso durante la seduta d'Aula di domani, martedì 1 aprile 2025. "Anche perché - ha aggiunto il numero uno del Pirellone - non vedo per quale motivo non ci sia la possibilità di intitolare l'aeroporto a Silvio Berlusconi, come noi abbiamo intitolato il Belvedere al 39mo piano di Palazzo Lombardia (la cerimonia è avvenuta il 29 settembre 2023, ne giorno in cui il leader di Forza Italia avrebbe compiuto 87 anni ndr)”. “Mi sembra che il ricorso dei Comuni sia una scelta talmente politica che non meriti neanche di essere presa in considerazione" ha concluso Fontana.

Presidio sotto palazzo Regione Lombardia contro intitolazione a Silvio Berlusconi dell’aeroporto di Malpensa MXP MILANO, 15 LUGLIO 2024, ANSA/DAVIDE CANELLA

Era l'11 luglio 2024 quando lo scalo varesino, il più importante hub aeroportuale del Nord Italia, è stato intitolato al quattro volte presidente del Consiglio, scomparso il 12 giugno 2024, a seguito dell'annuncio di pochi giorni prima del vicepremier Matteo Salvini. Da subito a sinistra si erano levate proteste alla nuova intestazione. Dopo qualche giorno dal divampare della vicenda il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, si è associato al ricorso al Tar annunciato subito dai 9 primi cittadini dei Comuni che fanno parte del Consorzio Urbanistico Volontario (Cuv) dell’area immediatamente a ridosso dello scalo.

Stefano Aliprandini, vicesindaco di Somma Lombardo, aveva sintetizzato il senso di questa scelta senza risparmiarsi un pizzico di ironia: “Ci hanno sorvolato”. Il riferimento era al mancato coinvolgimento dei Comuni da parte di chi ha provveduto all’intitolazione in tempi considerati “accelerati”: il presidente di Enac, Pierluigi di Palma, e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.