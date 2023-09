Il Belvedere della Regione Lombardia intitolato a Silvio Berlusconi. La commozione della figlia Barbara

Milano, 29 settembre 2023 – Cerimonia di intitolazione a Silvio Berlusconi del belvedere che si trova al 39mo piano di Palazzo Lombardia, sede della Regione.

Non a caso la cerimonia si è svolta oggi, nel giorno in cui l'ex premier avrebbe compiuto 87 anni.

Alla cerimonia hanno partecipato fra gli altri la figlia Barbara, il fratello Paolo, gli amici di una vita Fedele Confalonieri, presidente Mediaset, e Adriano Galliani, il vicepremier Matteo Salvini, la capogruppo di Fi al Senato Licia Ronzulli, il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini, il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo e il governatore Attilio Fontana a fare gli onori di casa. Tanti gli esponenti politici di ieri e di oggi.

La figlia Barbara

Si è commossa e si è dovuta fermare un attimo Barbara Berlusconi nel suo intervento. Subito dopo avere ringraziato si è fermata un attimo, prima di aggiungere "quanto a me e ai mie fratelli manchi ogni giorno di più. Ma ci portiamo il tuo esempio" che "non morirà mai".

Il fratello Paolo

"Per tutte le cose che ha fatto Silvio intitolare questo belvedere è una cosa giusta e bella. E' un motivo di orgoglio per la nostra famiglia ma anche di lustro per la regione". A dirlo e' il Paolo Berlusconi, fratello dell'ex premier Silvio. "Questa regione ha Silvio come uno dei suoi figli più illustri", ha aggiunto. "Silvio c'è e nella storia, in tutti i nostri cuori", ha concluso Paolo.

Fabrizio Sala

"È difficile trovare le parole giuste per ricordare una persona come Silvio Berlusconi: un uomo che ha preso l'ordinario che c'era nel nostro Paese e lo ha reso straordinario. Uno statista che ha cambiato la vita a migliaia di cittadini, io sono uno di questi: al suo fianco sono cresciuto a livello personale, professionale e politico. Il Belvedere di Regione Lombardia non poteva che essere intitolato a lui, che per questo territorio ha fatto tanto" è stato il commento di Fabrizio Sala, deputato di Forza Italia e già vicepresidente di Regione Lombardia.