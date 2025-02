Il Piccolo Principe porta le sue staffette alla Maratona WizzAir Milano

Busto Arsizio (Varese), 18 febbraio 2025 – Il Piccolo Principe torna alla maratona di Milano con le “sue” staffette. Nella versione Relay (quattro atleti si alternano per completare la Maratona) della WizzAir Milano Marathon, giunta alla sua 35esima edizione e al via il prossimo 6 aprile, parteciperanno anche le staffette della Onlus di Busto Arsizio Piccolo Principe con l’intento di raccogliere fondi attraverso il Charity Program per il progetto “Natural-Mente Belli: laboratorio natura per adolescenti in difficoltà”. Il charity program è un progetto solidale che permette ai runner di correre in squadra per una causa benefica. I proventi raccolti da questa manifestazione attraverso la Rete del Dono saranno utilizzati per il progetto “Natural-Mente Belli: laboratorio natura per adolescenti in difficoltà” in collaborazione con il CAI di Sesto Calende. I runner porteranno i colori della Onlus nel capoluogo lombardo, ognuno metterà a disposizione gambe, cuore e polmoni per tutti i minori accolti nei centri del Piccolo Principe. L’Associazione bustocca gestisce 7 strutture tra Busto Arsizio e San Vittore Olona, per un totale di 60 tra bambini e adolescenti. Ogni staffetta percorrerà per intero la distanza della Maratona, dividendo i 42.195 km in frazioni da 6.5 a 13 chilometri tra i vari atleti. È possibile per tutti i cittadini donare liberamente qualsiasi cifra, anche senza partecipare attivamente alla corsa milanese in modo da contribuire attivamente al progetto proposto e alle altre attività del Piccolo Principe. Si ricorda che le donazioni alle associazioni onlus sono tutte detraibili e deducibili. “Resto sempre colpita ad ogni edizione della Maratona di Milano di tutto l’affetto e l’interesse che la partecipazione del Piccolo Principe suscita - dice Claudia Dato, vicepresidente Piccolo Principe Onlus -. Quest’anno abbiamo un progetto che ci sta particolarmente a cuore perché darà la possibilità ai nostri ragazzi di fare delle esperienze sperimentando la montagna e vivendo la natura grazie alla collaborazione con il CAI di Sesto Calende. È una grossa opportunità che offre senso allo sforzo che tutti i runner faranno per noi sia con la raccolta fondi che con le loro gambe, portando i nostri colori su tutto il percorso della Maratona. Sono onorata e orgogliosa di avere tutti questi cuori con noi”. Alle staffette della WizzAir Milano Marathon con il Piccolo Principe potrà partecipare chiunque purché maggiorenne e in buona salute. Per effettuare una donazione: Natural-mente belli: laboratorio natura | Rete del Dono: https://www.retedeldono.it/progetto/natural-mente-belli-laboratorio-natura Per iscriversi alla manifestazione o chiedere informazioni: Per tutte le info su Piccolo Principe Onlus