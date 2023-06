Uboldo: Lu-Ve si espande a Oriente. Raddoppiano le dimensioni dello stabilimento in Cina

Uboldo (Varese) – Lu-Ve raddoppia a Oriente. La multinazionale varesina, quotata sui mercati internazionali e atti nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ingrandisce il suo stabilimento cinese di Tianmen, nella provincia dell’Hubei.

In seguito all’accordo con la prefettura locale, la struttura passerà dall’attuale superficie di 19.000 metri quadri a un’area complessiva di oltre 43.000 metri quadri, 6.640 metri quadri dei quali di superficie semi coperta dedicata allo stoccaggio di prodotti finiti.

L’accordo ha validità decennale e prevede investimenti da parte del Governo per l’ampliamento dello stabilimento di Lu-Ve Tianmen, nell’ambito del progetto “Belt and Road Initiative” che ha il duplice obiettivo di collegare la Cina all’Europa e di attrarre gli investimenti delle imprese straniere nelle zone interne e occidentali del Paese.

Lu-Ve Tianmen godrà di sgravi fiscali, di incentivi alla formazione del personale e di condizioni agevolate per la rinegoziazione del canone di locazione e dei costi energetici.

Avrà inoltre accesso a ulteriori 1.000 m2 di superficie dedicata a uffici e beneficerà di un impianto di pannelli fotovoltaici di 36.000 m2 a sostengo dello stabilimento produttivo. I lavori di ampliamento termineranno alla fine del primo trimestre del 2024.

Lu-Ve Group ha un sito produttivo in Cina dal 2009. Originariamente ere nella provincia dello Jiangsu, area Shanghai. Successivamente il trasferimento a Tianmen nel 2019. La presenza nella provincia dello Hubei è considerata strategica perché consente di avere una maggiore vicinanza ai clienti in Cina e del Sudest Asiatico.

Negli Stati Uniti, Lu-Ve Group annuncia la costituzione di Lu-Ve US Inc. La nuova denominazione societaria sostituisce quella originale Zyklus Heat Transfer Inc., società acquisita nel 2018. Con sede a Jacksonville, Cherokee County, in Texas, la società è specializzata nella produzione di scambiatori per i settori della refrigerazione commerciale, del trasporto refrigerato e del condizionamento dell’aria.

“Siamo molto orgogliosi di annunciare due nuovi tasselli del nostro piano di espansione internazionale in aree geografiche per noi strategiche – ha detto Matteo Liberali, Ceo di Lu-Ve group – La Cina e il Sudest asiatico rappresentano per noi mercati in forte espansione. Abbiamo deciso di potenziare ulteriormente l’impianto, anche per godere dei vantaggi della ‘For China from China’, la nuova politica del governo cinese destinata a fare crescere i consumi nazionali di prodotti di alta qualità. Il secondo tassello è negli Usa: stiamo rafforzando la nostra presenza nel Paese per consolidare il nostro posizionamento”.