Como, volontari della Protezione civile in aiuto a Varese

Como, 26 luglio 2023 - I volontari di protezione civile della Provincia di Como sono al lavoro soprattutto anche nelle altre province, di concerto con le strutture organizzative di Regione Lombardia, per sistemare i danni provocati dal maltempo di questi giorni.

Da ieri i volontari dei gruppi di Cantù, Rovello Porro e Bulgarograsso stanno intervenendo, in coordinamento con i Vigili del Fuoco e le amministrazioni comunali, nei territori di Turate, Ceriano Laghetto, Desio e Gerenzano. In questi comuni sono numerosissimi gli interventi per liberare la viabilità dagli alberi caduti sulle strade per la messa in sicurezza di situazioni precarie. Il Comune di Gerenzano, particolarmente colpito dalla violentissima grandinata, ha purtroppo fatto registrare sul proprio territorio intere famiglie sfollate e, attraverso la Provincia di Varese, ha attivato il meccanismo di soccorso di Regione Lombardia.

La Provincia di Como, ricevuta la richiesta da Regione Lombardia, con partenza del container letti da Rovello Porro, ha quindi fornito e consegnato presso la palestra di Gerenzano, 30 letti completi per l’indispensabile ricovero degli sfollati. “Ancora una volta il nostro territorio è riconoscente a tutti i volontari - spiega il presidente della provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca - Oltre agli interventi che ciascuna organizzazione ha dovuto gestito nel proprio ambito, si sono resi disponibili, senza risparmio di impegno e forze, ad intervenire per il bene della collettività”.