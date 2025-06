10eLotto, la provincia di Varese baciata dalla fortuna: 90mila euro vinti tra Gallarate e Cadrezzate

Varese, 25 giugno 2025 – La dea bendata bacia la provincia di Varese.

Nell’ultima estrazione del 10eLotto, stando a quanto riporta l’agenzia Agimerg, le due vincite più alte del concorso in questione sono infatti finite a Gallarate e Cadrezzate Con Osmate.

A Gallarate un fortunato giocatore, con una puntata di 3 euro, si è portato a casa una vincita da 50mila euro. Grazie invece ad una giocata di 4 euro ed all’opzione Extra, l’appassionato di Cadrezzate Con Osmate si è messo in tasca 40mila euro.

Solo due giorni fa, a Milano, con una giocata da 4 euro, era stato centrato un ‘9’ da 50mila euro nella modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. A Desio, in provincia di Monza-Brianza, era stato realizzato un ‘6’ da 6.000 euro.

Venerdì 20 giugno, invece, a Milano, giocando al SuperEnalotto, era stato centarto un "5" da 41.402,50 euro al Glamour Cafè in via De Sanctis, 47, mentre nell’estrazione successiva a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, realizzato un “5” da 36.131,09 euro nella Tabaccheria Piccini in piazzale Mazzini,1. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).