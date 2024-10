“Ho vinto 500 euro!” ma erano 500mila: maxi vincita al bar Brown Sugar di Varese

Varese – E dire che i titolari del bar Brown Sugar nel rione di Masnago avevano deciso di non aprire il locale, la domenica aperto solo di mattina: a Varese era in programma la gara ciclistica Gran Fondo, quindi inevitabili i disagi per il traffico, la prima intenzione quella di tenere chiuso. Poi hanno cambiato idea non sapendo che con quella decisione avrebbero portato fortuna ad un cliente sconosciuto, entrato e uscito con la bella vincita da 500 mila euro. È ancora emozionato Paolo Taverna, uno dei titolari, che racconta: "È entrato un uomo, un cliente mai visto, ha chiesto un tè e poi ha acquistato alcuni biglietti del Miliardario”.

Poi si è allontanato per tornare poco dopo esibendo il biglietto a Taverna a cui riferiva “ho vinto 500 euro”. Continua il titolare del bar: "Ho guardato, quando ho effettuato le procedure per il pagamento ho dovuto correggerlo, avevo il cuore che batteva a mille, gli ho detto, guardi che ne ha vinti 500 mila!” . A quel punto il cliente sconosciuto, un uomo sui cinquant’anni, mai visto prima al bar di Masnago, chissà forse qualcuno arrivato a Varese per assistere alla Gran Fondo, in mezzo all’agitazione del momento ha chiesto un caffè. E poi è andato via, “Ci vediamo” ha detto. Una bella somma, che non cambia del tutto la vita ma certamente è un bell’aiuto economico, una vincita che forse non sarebbe arrivata se i titolari del Bar Brown Sugar che stamattina erano intenzionati a non aprire non avessero cambiato idea…aiutando così la Dea Bendata. Fortunate coincidenze.