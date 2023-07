Imbrattano la Loggia dei Mercanti, polizia locale blocca il raid: nei guai due giovani vandali

Milano, 11 luglio 2023 – La scritta "Achraf Moro" sul pavimento. E un'altra su uno dei pannelli informativi. Stamattina alle 8 due ragazzi, entrambi di origine straniera, hanno imbrattato per l'ennesima volta la Loggia dei Mercanti, da sempre suo malgrado nel mirino di vandali e maleducati. Peccato per loro che a osservare la scena ci fossero due agenti della polizia locale di pattuglia dalle parti di piazza Duomo, che sono immediatamente intervenuti per bloccare il raid e identificare i due, che sono stati accompagnati negli uffici di via Custodi per ulteriori accertamenti. Il Comune ha subito attivato il servizio di pulizia dell'area imbrattata.

Loggia dei Mercanti imbrattata

L'iniziativa

Proprio oggi pomeriggio, alle 18, è in programma un'iniziativa dell'Anpi, da sempre attentissima alla Loggia: a ripulire gli spazi ci saranno anche volontari ed detenuti del Coro Amici della Nave di San Vittore e rappresentanti di Azimuth Comunità Nuova e Centro diurno La Cascina.