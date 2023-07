Vandali imbrattano la Casa della Montagna a Monza, il Cai non si arrende

I vandali imbrattano la nuova Casa della Montagna. A pochi giorni dall’inaugurazione della nuova sede del Cai, nell’ex stadio del Verga in via Rosmini liberato dall’occupazione abusiva del centro sociale Boccaccio, "qualcuno è arrivato armato di vernici e pennelli, ha parcheggiato la bicicletta e ha imbrattato il murale con scritte e disegni (nella foto) – denuncia il presidente del Cai Monza Mario Cossa –. Sicuramente il suo intento era di nuocere al Club Alpino Italiano o ai nostri vicini del Rebel, ma l’unico risultato ottenuto è stato quello di rovinare quanto fatto da 24 ragazzi e dai loro insegnanti del liceo Nanni Valentini che hanno lavorato per sei mesi al progetto". Il raid è stato segnalato alle forze dell’ordine, a cui è stato consegnato anche il filmato delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso l’incursione. E comunque, promette il presidente, "provvederemo al più presto a ripristinare il murale, continuando a lavorare per far vivere il più possibile la sede: la risposta migliore a chi pensa di metterci in difficoltà".