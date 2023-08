Varese, il sindaco vieta la vendita di alcolici di sera: ecco da quando e dove

Il sindaco di Varese Daniele Galimberti ha firmato un’ordinanza che vieta di bere e portare con sé alcolici (tranne che per portarli a casa) dalle 18 alle 6 della mattina nelle zone del centro città. Il divieto sarà valido dal 22 agosto al 30 settembre e proibisce anche la vendita per il consumo da asporto. Per chi non rispetterà i divieti sono previste multe da 25 a 500 euro.

Dove vige il divieto

L’obiettivo è contrastare i numerosi episodi di malamovida che si sono susseguiti quest’estate. La vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore (non solo nei negozi ma anche nei distributori automatici) sarà vietata in piazza Repubblica, via Avegno, via Medaglie d'oro, via Piave, piazza Trento e Trieste, via Casula, via Adamoli, viale Milano, via Como, via Morosini, piazza XX settembre, via Orrigoni e via Mazzini.

Sarà vietato anche consumare o detenere tutti i tipi di alcolici – si legge dell’ordinanza – “nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze” tranne che ai tavolini dei locali. “È volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire con fermezza e continuità sui fenomeni negativi legati all'abuso delle bevande alcoliche e superalcoliche”, al fine di “assicurare la civile e pacifica convivenza” e il "benessere psicofisico” connesso “con il riposo e la quiete”.