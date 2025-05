Fumo in cabina, l’aereo rientra dopo il decollo

Fumo in cabina, rientra in aeroporto un volo diretto alle isole Canarie. Il volo EasyJet Eju3775, che era decollato ieri mattina alle 7.53 da Malpensa, con destinazione Fuerteventura, alle Canarie, è subito rientrato al Terminal 2 dell’aeroporto milanese a causa di un’emergenza. Subito dopo il decollo, infatti, il comandante ha segnalato la presenza di fumo in cabina facendo subito rientro all’hub. A bordo non ci sono state conseguenze per i 203 passeggeri dell’Airbus 321 Neo con matricole Oe-Isd. L’aereo è stato scortato in pista dai mezzi dei vigili del fuoco. I passeggeri sono poi stati sbarcati e l’aeromobile è stato sottoposto a controlli. "È stato un problema tecnico che ha provocato odore di fumo in cabina – ha riferito EasyJet –. L’aereo è atterrato in sicurezza a Milano ed è stato accolto dai vigili del fuoco a titolo precauzionale come da procedura. Tutti i passeggeri sono sbarcati normalmente nel terminal e l’aereo è stato ispezionato dai nostri ingegneri". La compagnia, evidenziando che "la sicurezza dei nostri clienti e dell’equipaggio è la massima priorità di EasyJet, che opera la propria flotta di aeromobili nel rigoroso rispetto di tutte le linee guida dei produttori" si è scusata "con i clienti per il disagio causato".