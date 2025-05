Polizia locale, in arrivo il taser: "Uno strumento indispensabile"

La polizia locale di Gallarate avrà a disposizione il Taser, l’arma a impulsi elettrici utilizzata per immobilizzare. La dotazione è stata inserita nel nuovo Regolamento che disciplina l’attività degli agenti del corpo cittadino, tema affrontato nei giorni scorsi in Commissione Sicurezza. Le armi a impulso elettrico sono "uno strumento indispensabile per far fronte alle sempre più frequenti violente conflittualità, che quotidianamente i nostri agenti devono affrontare" ha detto l’assessore alla Sicurezza Germano Dall’Igna. Con l’introduzione dell’articolo 20 (Armi comuni a impulsi elettrici) la polizia locale sarà quindi dotata di Taser, un provvedimento, ha continuato l’esponente di giunta, "a tutela degli operatori, ma anche dei cittadini, che possono essere meglio difesi dalla preoccupante escalation di violenza". Infatti, è stato sottolineato, "consente di neutralizzare i soggetti in preda a gravi alterazioni che mettono in pericolo la pubblica incolumità, evitando il ricorso alle armi da fuoco con tutte le gravi conseguenze che comportano".

I criteri di impiego delle armi a impulsi elettrici e la formazione del personale individuato per l’utilizzo del dispositivo saranno specificati mediante delle linee guida adottate con provvedimento del comandante della polizia locale. L’aggiornamento del Regolamento ha riguardato vari punti, tra i quali la formazione, l’accesso al corpo, le armi in dotazione, temi sui quali è stato ritenuto necessario intervenire perché il testo, ha concluso l’assessore Dall’Igna, "risultava non più attuale e superato sia sul piano dei contenuti che della terminologia, oltre ad apparire non più conforme alle nuove politiche d’impiego che la nostra polizia locale deve assicurare nella tutela della sicurezza della città".