Mezzi militari d’epoca. Polemica sulla sfilata: "Promuoviamo la pace"

Il direttivo di Bicipace si schiera contro la sfilata di mezzi militari d’epoca Ruote della storia in Valle, organizzata oggi dagli Amici della ferrovia Valmorea. Il via alle 9.30 da Marnate fino alla stazione di Prospiano, dove i mezzi saranno esposti dalle 12.30.

"Pensiamo che il compito di Amministrazioni e associazioni sia quello di promuovere una cultura di pace, in particolare oggi che stiamo vivendo notizie drammatiche di quello che la guerra produce. Come coordinamento di Bicipace siamo a chiedere di valutare se non sia il caso di evitare nella programmazione pomeridiana la simulazione di battaglia fra i mezzi radiocomandati. La guerra non va mai banalizzata, in guerra si muore veramente e nessuno potrà mai essere rimpiazzato come fosse una figurina o un oggetto in plastica riproducibile con una stampante 3d".

I promotori della manifestazione precisano: "La simulazione di battaglia con i carro armati radiocomandati verrà sospesa. L’associazione Amici della Ferrovia Valmorea sottolinea che i valori della pace sono imprescindibili e che il carattere storico della manifestazione non vuole, nella maniera più assoluta, sia confuso o peggio strumentalizzato con una promozione alla guerra o a altri estremismi".

S.V.