Via alla raccolta firme: "Il Comune deve salvare l’asilo di Voltorre"

Una petizione per salvare la scuola materna di Voltorre. A lanciarla su change.org è il Partito Democratico di Gavirate. Scrivono i promotori: "Lanciamo un appello accorato affinché l’amministrazione comunale intervenga con decisione per garantire il futuro dell’asilo di Voltorre, un pilastro fondamentale per le famiglie e un elemento chiave per lo sviluppo della comunità. La necessità di investire nell’educazione è oggi più che mai essenziale per offrire ai nostri bambini opportunità di crescita in un ambiente stimolante e sicuro". Continuano: "L’asilo di Voltorre sta attraversando difficoltà economiche e gestionali, e senza un intervento tempestivo rischia di dover interrompere il proprio servizio, privando i bambini e le famiglie di un importante punto di riferimento. Non possiamo permettere che l’asilo segua le sorti della scuola di Oltrona, già chiusa a causa della mancanza di supporto e risorse. In un momento in cui la denatalità rappresenta una sfida evidente, i numeri mostrano che la richiesta di servizi educativi a Voltorre è comunque sufficiente a giustificare un impegno da parte delle istituzioni".

R.F.