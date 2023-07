Vergiate, colpisce con la balestra l’amico: lui in ospedale, lei denunciata

VERGIATE (Varese), 31 luglio 2023 – Denunciata una donna accusata di aver tirato volontariamente un dardo con una balestra che ha ferito un uomo, con cui, pare, avesse una relazione. Il ferimento, forse dopo una lite tra i due, nella mattinata di sabato in un’abitazione a Vergiate, l’uomo è stato ricoverato in ospedale, ferito al torace, non è in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Gallarate, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio che sulla base degli elementi raccolti dagli inquirenti dovrà definire l’accusa nei confronti dell’indagata.

Sempre i carabinieri di Gallarate sono intervenuti nella notte tra sabato e domenica per una rissa tra due famiglie a Jerago con Orago, nella frazione di Orago, coinvolti cittadini ucraini. Ad avere la peggio un uomo, accoltellato, ricoverato all’ospedale di Gallarate, ferito ma non in pericolo di vita.

Altre due persone sono state trasportate all’ospedale di Tradate e di Varese con ferite più lievi per essere medicate. Nella rissa che sarebbe cominciata in un’abitazione nella frazione di Orago, tra due famiglie e che sarebbe poi continuata per strada, sono state coinvolte sette persone, tre donne e due uomini, età tra i 25 anni e i 37 anni, e due minori, una bambina di 9 anni e un ragazzo di 16 anni.