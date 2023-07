Busto Arsizio, detenuto si fa portare d’urgenza in ospedale e tenta la fuga

Busto Arsizio, 31 luglio 2023 – Un detenuto del carcere di Busto Arsizio ha tentato di evadere dall'ospedale cittadino, ma l'attenta vigilanza della Polizia Penitenziaria lo ha sventato. É accaduto sabato 29 luglio e a dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.

Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del sindacato, spiega che “un detenuto di origine italiana, tradotto d’urgenza presso il nosocomio cittadino di Busto Arsizio, durante le cure del caso ha tentato di divincolarsi e correre verso l’uscita della stanza. Prontamente il detenuto è stato bloccato dal personale di Polizia Penitenziaria addetto alla scorta e successivamente ritradotto in istituto”.

Sappe: troppi codice rosso

Greco esterna il “pubblico plauso del Sappe al personale di Polizia Penitenziaria addetto alla scorta che ha evitato l’evasione del detenuto dall’ospedale”.

Sempre il Sappe ricorda i problemi della Polizia Penitenziaria: agenti che sono sotto organico, non retribuiti degnamente, con poca formazione e aggiornamento professionale, impiegati in servizi quotidiani ben oltre le 9 ore di servizio, con mezzi di trasporto dei detenuti spessissimo inidonei. Inoltre si sottolinea la necessità “di rivedere il sistema sanitario, troppi i casi di detenuti di invio in codice rosso poi ritenuti non di carattere d’urgenza”.