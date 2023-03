Aggrediscono capotreno con calci e sputi e devastano vagone: terrore sulla linea Milano-Varese

Un convoglio Ferrovienord

Ancora vandali in azione, bersaglio ieri sera sulla linea di Ferrovienord il convoglio partito da Milano Cadorna alle 20.09 e diretto a Varese. Il gruppo di teppisti prima ha danneggiato diversi sedili al piano superiore del treno poi ha dato il peggio aggredendo con insulti, sputi e calci il capotreno che li aveva invitati a scendere e un viaggiatore intervenuto a sostegno dell’operatore ferroviario.

Arrivati alla stazione di Venegono Inferiore uno del gruppo, una volta sceso dal treno, ha lanciato un martello frangi vetro mandando in frantumi i cristalli delle porte mentre il convoglio stava ripartendo per Varese. Indagini sono state avviate per individuare i responsabili.

Purtroppo già nei mesi scorsi sono stati segnalati raid vandalici nelle stazioni della linea, la medesima lungo la quale due giovani donne sono state vittime di violenze sessuali nel dicembre 2021, una sul treno, l’altra alla stazione di Venegono Inferiore. I due giovani accusati del reato sono stati assolti, i responsabili sono ancora a piede libero. A meta dicembre dello scorso anno alla stazione di Laveno Mobello era stato aggredito e rapinato un capotreno, gli autori sono stati identificati e arrestati nel mese di gennaio.