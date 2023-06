Vedano Olona, una mattinata nel nome di Chiara Lubich

Vedano Olona /(Varese), 10 giugno 2023 – Nel segno della fraternità Vedano Olona mentre a Roma numerosi Premi Nobel firmeranno un documento sulla fraternità mondiale.

In mattinata oggi nel comune varesino è in programma alle 11,30 la cerimonia di intitolazione di una piazza a Chiara Lubich. Saranno presenti il sindaco Cristiano Citterio, esponenti dell’Associazione Città per la fraternità con testimonianze di chi ha conosciuto Chiara Lubich e i giovanissimi del consiglio comunale dei ragazzi.

L’inaugurazione sarà preceduta alle 9,30 da un consiglio comunale aperto in Sala consiliare dal titolo “Vedano Olona per la fraternità: dalle intuizioni di Chiara Lubich una spinta per realizzarla”. Da ricordare che il Comune di Vedano Olona è membro dell’associazione Città per la Fraternità – ispirata a Chiara Lubich e al Movimento dei Focolari – dal 2020. L’intitolazione della piazza, inoltre, fa parte del progetto “Le Vie in Rosa” che ha rinominato al femminile una decina tra strade e piazze cittadine, dedicate a donne che sono state in vari ambiti luminosi esempi.