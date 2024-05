Varesina, impresa a Piacenza. Decisivi i tempi supplementari

La Varesina di Marco Spilli firma l‘impresa sbancando il Garilli 3-4 e frantumando i sogni di Lega Pro del Piacenza. I rossoblù affronteranno nella finale del girone B il Desenzano. La squadra di Venegono Superiore e Castiglione Olona al 3’ va avanti: Vitale scarta Artioli e infila l’1-0. Al 28’ il Piacenza riequilibra le sorti con una punizione di D’Agostino. La Varesina al 41’ sfiora il nuovo vantaggio con un’incornata a lato di Vitali. Al 20’ della ripresa i rossoblù tornano avanti con Manicone sugli sviluppi di un cross e al 37’ trovano il 3-1 con un’incornata di Polenghi da corner. Il Piacenza al 40’ si riavvicina con Marquez, bravo a infilare con un tap-in Basti dopo che questi gli aveva respinto un calcio di rigore. Al 44’ un diagonale di Iob regala agli emiliani il 3-3. Si va ai supplementari: al 9’ i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Marquez (doppia ammonizione). Al 3’ della seconda frazione la Varesina decolla con Orellana Cruz, bravo a slalomeggiare in area piacentina e a segnare. Cristiano Comelli