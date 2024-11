Varese, scatta l’allarme del braccialetto elettronico: stalker arrestato sotto casa della ex

Varese, 26 novembre 2024 – Ha disatteso l’ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese di non avvicinarsi alla ex ed è stato arrestato dalla polizia. La misura “soft” di tenersi lontano dalla donna – che in passato aveva non solo minacciato in più occasioni ma anche picchiato – assieme al braccialetto elettronico che gli era stato applicato, non sono bastati per “contenere” un uomo di 36 anni (italiano), che nella notte di domenica 24 novembre si è allontanato dalla casa-famiglia, in cui si trovava, per raggiungere l’abitazione della ex convivente. Non aveva preso in considerazione, o forse l’aveva semplicemente ignorato, che il braccialetto elettronico avrebbe fatto scattare l’alert. Che quando si è messo in azione ha raggiunto la centrale operativa della Questura. Immediatamente è partita la telefonata alla ragazza, che è stata invitata a rimanere chiusa in casa e a non uscire. Mentre una Volante della polizia raggiungeva il suo domicilio. Il trentaseienne è stato rintracciato nelle vicinanze dell’abitazione della donna ed è stato arrestato.