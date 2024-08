Varese, senzatetto trovato morto all’alba in viale Belforte

Varese, 8 agosto 2024 – Aveva 52 anni il clochard morto questa mattina all’alba in viale Belforte a Varese. L’uomo è stato colto da un malore improvviso intorno alle 6. Nonostante l’ora e le poche persone presenti in quel momento, sono comunque subito stati allertati i soccorsi con l’intervento di ambulanza e automedica della Croce Rossa. Nonostante ogni tentativo messo in atto per salvargli la vita, i medici si sono dovuti arrendere. Sul posto anche la Polizia di Stato e gli agenti della Polizia locale, che hanno escluso che l’uomo possa essere rimasto vittima di violenze o percosse.