Mantova, il cadavere ritrovato nella soffitta di via Cavriani ora ha un nome

Mantova, 7 agosto 2024 – È un 53enne, ex disc-jockey, che abitava nel condominio del quartiere San Leonardo, il più antico della città di Mantova.

È quanto ha stabilito l’autopsia eseguita sul corpo dell’uomo rinvenuto nella soffitta di un condominio di via Cavriani nel quartiere San Leonardo, il più antico della città di Mantova. L’uomo, ammalato da tempo, è morto per cause naturali, probabilmente stroncato da un malore alcuni giorni prima del rinvenimento del corpo.

La macabra scoperta

Il cadavere era stato scoperto attorno alle 20 di domenica 4 agosto 2024 un condomino dello stesso palazzo è salito nello stenditoio posto nel sottotetto, attirato da un forte odore che sentiva da giorni.

Il magistrato di turno ha subito disposto l’autopsia, sebbene sul cadavere non ci fossero evidenti segni di violenza. Ieri la conferma dell’identità e la conferma che il decesso risaliva a quattro-cinque giorni prima del rinvenimento del corpo senza vita.