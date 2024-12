A Varese arriva la luce di Betlemme per la pace: ecco il concerto di Natale con duecento giovani coristi dell’Antoniano

Varese, 20 dicembre 2024 – La luce di Betlemme arriva a Varese, grazie a una staffetta internazionale di gruppi scout che porta la fiamma della chiesa della Natività in diversi paesi del mondo. L’appuntamento in città è per domenica: ad esibirsi saranno 200 giovani coristi. “Un appuntamento che fa parte del palinsesto di eventi che animano la nostra città nel periodo natalizio”, sottolinea la vicesindaca Ivana Perusin.

La collaborazione

“Un grande coro con 200 bambini e bambine che cantano la pace è il più bel messaggio di speranza e vitalità che si possa dare”, aggiunge l’assessore alla cultura Enzo Laforgia. Gli scout tradizionalmente portano ogni anno la luce in una camminata notturna da Gallarate al Sacro Monte di Varese. L’Associazione Culturale Valcuvia, presieduta da Margherita Gianola, ha pensato quest’anno di estendere l’iniziativa portando la fiamma anche nel cuore della città, in un evento che sia coinvolgente per tutti. Il concerto e le iniziative in programma sono stati realizzati con la collaborazione del centro ricerche teatrali Teatro-Educazione di Fagnano Olona e il sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Il ritrovo

Si inizia alle 14.15 di domenica 22 dicembre con un flash-mob inclusivo nei Giardini Estensi: i giovani coristi interpreteranno un brano con movimenti espressivi per renderlo fruibile a tutti, anche a persone con disabilità uditive o di parola. Alle 14.45 ci sarà poi il corteo della luce: il gruppo scout Agesci di Varese insieme ai coristi e alle persone presenti porteranno la fiamma proveniente da Betlemme dai Giardini Estensi fino alla Basilica di San Vittore.

In basilica

Quindi il gran finale in basilica alle 16, dove ci sarà il concerto della pace, con un programma di brani natalizi eseguiti dai giovani cantori, che appartengono a cinque diversi cori della galassia dell’Antoniano: Piccoli Cori Valcuvia, Piccolo Coro Sma di Milano, Minicoro di Rovereto, Piccolo Coro Tab di Barlassina e Piccolo Coro Magiche Voci di Torino. Tra le canzoni ci sarà anche un inedito scritto appositamente per l’occasione.