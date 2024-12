Fondi per gli animali nel nome di Luca

È stata avviata la raccolta fondi dedicata a sostenere gli animali di persone indigenti nel ricordo di Luca Alfano, scomparso nel 2023, una grande testimonianza di vita, la sua, in prima linea, nonostante la malattia, nelle battaglie per i diritti delle persone malate e degli animali. "Quest’anno io e la mia famiglia riproponiamo la raccolta fondi in memoria di mio fratello Luca – spiega Simone Alfano –. Servirà per aiutare gli animali delle persone indigenti. Al giorno d’oggi, fare loro un vaccino richiede molti soldi. Così, insieme alle associazioni ricordiamo Luca e le iniziative che lui ha fatto per il canile di Varese, di cui è stato benefattore". La raccolta è appoggiata da Lega nazionale difesa del cane, Lega italiana dei diritti degli animali e Un cuore con le ali, di cui Luca Alfano era cofondatore. Fino al 31 gennaio sarà possibile donare con bonifico a IT65V0503450241000000002369 intestato a Lndc Va - Canile di Varese, causale "donazione per campagna Natale Luca Alfano".