Varese, incendio in via Boderi: intossicata una donna

Varese, 21 marzo 2024 – Vigili del fuoco in azione in serata per un incendio che si è sviluppato in un appartamento a Varese in via dei Boderi. All’interno dell’abitazione c’era una donna, portata in salvo dai soccorritori e poi accompagnata in ospedale in codice giallo.

Il rogo in un residence

Ancora da chiarire le cause delle fiamme: in pochi minuti il fumo denso ha invaso l’appartamento al primo piano di un residence, immediata la richiesta di intervento. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

L’allerta dei mezzi di soccorso

Sul posto nel frattempo sono arrivati anche gli operatori del 118 che dopo aver valutato le condizioni della donna che aveva respirato il fumo l’hanno trasportata in ospedale di Circolo di Varese, non era in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri.