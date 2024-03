Incendio nella notte a Luino, in fiamme il tetto di una palazzina: evacuate quattro persone

Momenti di paura nella tarda serata. ieri sabato, per un incendio a Luino, le fiamme hanno distrutto il tetto di un’abitazione, una casa indipendente, in via Foscolo, resa inagibile. Sul posto scattato l’allarme lanciato dagli inquilini, sono arrivati i vigili del fuoco di Luino e di Varese.

Quattro persone sono state evacuate, per fortuna non si sono registrati intossicati a causa del fumo provocato dalle fiamme che secondo una prima ricostruzione sarebbero scaturite dalla canna fumaria di un camino presente all’interno della casa. Gli operatori hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Dopo il sopralluogo l’abitazione a causa dei pesanti danni causati dal rogo, è stata dichiarata inagibile.