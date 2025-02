Varese, rubano il cellulare a un ragazzo: “Lo riavrai solo se ci paghi”. Il branco fermato dalla polizia

Varese, 18 febbraio 2025 – Circondati dal branco, due ragazzi sono stati derubati del cellulare e minacciati che sarebbe stato loro restituito solo accettando di essere “alleggeriti” di tutti i contanti che avevano in tasca. Un’estorsione in piena regola andata in scena giovedì scorso 13 febbraio (la notizia è stata confermata oggi dalla Polizia di Stato). Il gruppo, composto da dieci ragazzi fra i 16 e i vent’anni, ha iniziato a seguire le due vittime intorno alle 5 del pomeriggio mentre queste camminavano per le vie del centro di Varese. Le hanno bloccate e con un inganno si sono fatti consegnare il telefono di una di loro. Una mossa, in realtà, finalizzata a farsi dare tutto il denaro che i due minorenni avevano con sé in quel momento. In tasca piuttosto che nel portafogli.

Tentativo di fuga

Una volta riottenuto il telefonino, i due adolescenti hanno subito chiamato il 112 fornendo alla sala operativa della Questura una descrizione degli aggressori. Le Volanti li hanno individuati nella zona della stazione ferroviaria. Alla vista degli agenti la maggior parte di loro si è dispersa, ma i poliziotti hanno subito fermato e identificato i due elementi descritti dalle vittime, che poco dopo hanno riconosciuto anche un altro ragazzo coinvolto nell’estorsione che stava uscendo dalla stazione, anch’egli subito bloccato nonostante il tentativo di fuga subito fallito. I tre giovani sono stati denunciati per estorsione aggravata; al termine delle operazioni i due minorenni sono stati affidati alle rispettive famiglie.