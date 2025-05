Pizza Festival. Dieci forni e venti maestri

Arriva da oggi e fino a domenica al parco del Museo del Tessile in via Volta il Pizza Festival, iniziativa promossa nell’ambito del calendario degli appuntamenti di street food organizzato dall’assessorato al Marketing. Tre giorni dedicati al piatto più famoso al mondo e anche… imitato, ma in città fino a domenica sarà una vera e propria festa della pizza preparata in tutti i gusti e versioni, dalla classica napoletana alla gourmet alla pizza fritta (anche senza glutine). Ci saranno dieci forni sempre accesi, 20 pizzaioli che impasteranno, cuoceranno e e serviranno pizze – presenti maestri pizzaioli e campioni d’Italia – inoltre street food con cuoppo, dolci della tradizione napoletana, fritture di pesce e specialità di carne negli stand allestiti nel Parco del Museo del tessile, in funzione anche in caso di maltempo.

Non mancheranno musica e spettacoli per tutta la famiglia, compresa un’area bimbi. Ingresso gratuito. Il Pizza Festival è il più importante circuito nazionale all’aperto della specialità che quest’anno ha messo in calendario la tappa bustocca, assicurato l’alto gradimento dei visitatori. "In campo – sottolineano gli organizzatori – ci sarà l’eccellenza della tradizione dell’arte della pizza realizzata con i migliori prodotti, quindi tutta da gustare". E all’opera venti pizzaioli, veri artisti della pizza, maestri dell’arte, campioni e alcuni astri nascenti. Questi gli orari: oggi venerdì il Pizza Festival al Parco del Museo del tessile sarà aperto dalle 18 alle 24, domani e domenica dalle 12 alle 24.

Ros.Fo.