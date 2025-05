Una navetta per gli studenti con quattro punti di partenza

L’Università Liuc attiverà da settembre un servizio di navetta per agevolare gli spostamenti quotidiani dei suoi studenti. Il progetto, sviluppato da BusForFun Business sulla base della provenienza degli utenti, collegherà l’Ateneo con quattro punti di partenza: Milano Lampugnano e le stazioni di Gallarate, Legnano e Castellanza. Il prezzo sarà di 0,50 centesimi per la tratta da Castellanza, un euro da Legnano e Gallarate, 1,50 euro dalla metrò di Lampugnano. Le navette effettueranno più corse giornaliere per ciascuna direttrice, con orari sincronizzati al calendario accademico e al trasporto pubblico. Sarà richiesta solo una prenotazione obbligatoria tramite piattaforma digitale, che consentirà a ciascun studente di selezionare corsa e fermata nonché di ricevere conferma del posto a sedere. Il sistema permette di modulare dinamicamente la capienza dei mezzi in base alla domanda, riducendo i sedili vuoti e garantendo un uso più razionale delle risorse. Fabio Bozza, ingegnere dei trasporti di BusForFun, afferma: "Con la navetta forniamo un’alternativa all’utilizzo dell’auto privata".