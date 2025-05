“Fiori e colori“ sta per abbellire ogni angolo di Abbiategrasso

Rendere la città più affascinante, accogliente e viva con angoli abbelliti da fiori e piante. Ogni balcone, terrazzo, vetrina, giardino e dehor diventerà occasione di contemplazione della bellezza e di valorizzazione di angoli di tessuto urbano. “Fiori e colori. Balconi, vetrine, giardini e dehor fioriti“ è il concorso rivolto a tutti gli abbiatensi, cittadini singoli o gruppi condominiali, negozi ed esercizi produttivi e turistico-ricettivi. Alla prima edizione, ideata dall’assessorato alla Cultura e inserita nel portale abbiategrassodavivere.it, la manifestazione ha anche l’obiettivo d’incentivare i valori ambientali e la cultura del verde come elemento di decoro usando il linguaggio dei fiori, così da testimoniare il senso civico e l’affetto verso la propria città.

Partecipare a “Fiori e colori“ significa decorare con piante e fiori balconi, terrazzi, finestre, davanzali, scale esterne, vetrine, spazi per il ristoro all’aperto e giardini visibili dalla strada. I concorrenti possono usare qualsiasi tipo di pianta: stagionale, annuale o perenne. Non sono ammesse piante secche, sintetiche o fiori finti. Ogni concorrente dovrà fotografare il proprio allestimento e farlo pervenire indicando i dati anagrafici e il luogo preciso.

La consegna va fatta via e-mail a info@abbiategrassodavivere.it o di persona all’Ufficio Cultura nel Castello Visconteo. La giuria sarà formata da quattro persone, una delle quali nominata dal sindaco Cesare Nai. La seconda, sarà l’assessore alla Cultura Beatrice Poggi; il terzo un professionista del giardinaggio; il quarto, un commerciante. I componenti della giuria non potranno partecipare al concorso. Il loro giudizio sarà insindacabile. Per partecipare è necessario registrarsi gratis da domenica e fino al 30 giugno nella sezione del sito web abbiategrassodavivere.it riservata alla manifestazione. Per informazioni, telefonare allo 0294692458-468.

Francesca Pannone