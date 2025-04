Varese e Gallarate si candidano a capitali italiane dell’arte contemporanea 2027

Varese, 30 aprile 2025 – Il Comune di Varese e il Comune di Gallarate hanno firmato un protocollo di intesa per la presentazione congiunta della candidatura al bando che designerà la capitale italiana dell'arte Contemporanea 2027. "Il patrimonio artistico e culturale delle nostre città – dichiarano il sindaco di Varese Davide Galimberti e il sindaco di Gallarate Andrea Cassani – come alcuni dei suoi luoghi e musei apprezzati in tutto il mondo, ci offre l'importante occasione di candidarci a capitale italiana dell'arte contemporanea. Un riconoscimento che offrirebbe l'opportunità di valorizzare ancora di più il nostro territorio, aprendo a nuovi investimenti per migliorare la fruizione degli spazi dell'arte e realizzare eventi nazionali e internazionali, diventando così un punto di riferimento nel panorama dell'arte contemporanea nazionale. Un'opportunità di sviluppo in termini di attrattività a beneficio di tutta la provincia di Varese".

Una sala del Ma*Ga, il museo d'arte moderna e contemporanea di Gallarate

Il programma

I due Comuni ora predisporranno il dossier di candidatura che conterrà gli obiettivi, gli interventi e le iniziative che si porteranno avanti con particolare focus sugli spazi, e la loro fruizione, dedicati all’arte, sull'attrattività del territorio e lo sviluppo dell'offerta artistico-creativa. L'iniziativa sarà coordinata dagli assessorati alla Cultura di Varese e Gallarate.

Il sindaco di Varese Davide Galimberti

I due fiori all’occhiello

Nel protocollo d’intesa viene anche sottolineato anche il coinvolgimento che le amministrazioni intendono portare avanti di importanti soggetti presenti sul territorio come il Fai, in quanto proprietario e gestore della Villa Panza, e la Fondazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella, in quanto gestrice del museo Ma*Ga. Ma il progetto prevede anche la costituzione di una rete provinciale delle realtà più significative che si occupano di arte contemporanea.