"Valorizzare logistica e trasporti"

L’assemblea di Volandia ha sancito il passaggio di consegne da Roberto Grassi a Luigi Galdabini. Prima di lasciare spazio al successore, Grassi, alla guida di Confindustria Varese negli ultimi sei anni, ha lanciato alcune riflessioni con la sua relazione di fine mandato. "Stiamo vivendo un momento complesso e cruciale per le nostre imprese – ha detto – siamo immersi in un contesto di crescente incertezza, volatilità dei mercati, mutamenti tecnologici continui e un rapido rimescolamento degli equilibri internazionali. Siamo chiamati a girare a nostro vantaggio gli elementi dello scenario in cui operiamo: non dobbiamo subire il momento, ma governarlo". Tra le azioni da mettere in campo, Grassi ha indicato la valorizzazione di un settore che sempre più contraddistingue il territorio di Varese, la logistica e i trasporti, a partire da Malpensa e dagli hub intermodali. All’assemblea è intervenuto il presidente nazionale di Confindustria Emanuele Orsini. "Lavoreremo insieme come abbiamo fatto nell’ultimo anno, perché per noi Varese è sempre stato un punto di riferimento anche sulla specializzazione: pensiamo all’università che è in collaborazione strettissima con Confindustria Varese".

L.C.