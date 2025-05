No al murale celebrativo sull’ospedale

Un murale che non s’ha da fare. La denuncia arriva da “Varese per l’Italia“, associazione attiva da anni per tramandare la memoria della Varese risorgimentale, a partire dal ricordo della Battaglia di Biumo combattuta nel maggio del 1859. Un evento che come ogni anno sarà celebrato con una commemorazione in centro: la cerimonia per il 166° anniversario è in programma sabato alle 17.30. Ma il sodalizio garibaldino aveva in mente anche di commissionare un murale allo street artist varesino Andrea Ravo Mattoni. Soggetto dell’opera: una rivisitazione di un quadro di Gerolamo Induno che raffigura proprio la battaglia avvenuta a Varese. L’associazione aveva già raccolto il budget necessario a finanziare la realizzazione e aveva anche individuato la location: una parete dell’ospedale Del Ponte che affaccia sulla stazione dello Stato. Duplice la volontà: abbellire un muro grigio e ricordare come in seguito alla battaglia l’ospedale cittadino - all’epoca in via Donizetti - curò sia i feriti italiani che quelli austriaci.

Ma all’ultimo miglio il progetto si è fermato, come spiega il presidente dell’associazione Luigi Barion (nella foto): "La dirigenza di Asst Sette Laghi era entusiasta, ma da Regione Lombardia è arrivato un diniego". Nella comunicazione inviata da Asst a “Varese per l’Italia“ si specifica che il direttore generale del Welfare della Regione (a cui Asst si è rivolta per l’autorizzazione), sentito anche l’assessore, "pur ringraziando per la proposta, comunica di non ritenere opportuna la realizzazione dell’opera". Barion vuole sapere perché: "Abbiamo chiesto la motivazione ma non ci hanno risposto. È un fatto gravissimo che voglio denunciare a tutta la città".

Lorenzo Crespi