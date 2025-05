Legalità e sicurezza si incontrano in piazza

Per una mattina ha sostato in piazza Monte Grappa, dove ha accolto studenti di diverse scuole con esperienze immersive nel mondo della legalità, della sicurezza e dell’orientamento al lavoro. Ha fatto tappa in città il truck che sta girando l’Italia con il tour “Il lavoro viaggia con noi“ promosso dalla Fondazione dei consulenti del lavoro. Un viaggio iniziato ad aprile a Gorizia e che si concluderà a fine mese a Genova. Gli studenti e i varesini transitati dalla piazza hanno potuto sperimentare diverse attività, dalla stesura del curriculum con la guida di consulenti professionisti fino a un’esperienza immersiva come la saldatura di un tubo, avendo cura di rispettare le norme di sicurezza grazie ai visori 3d che riproducono ogni aspetto del lavoro reale, incluso l’eventuale infortunio.

"Offrire ai giovani strumenti concreti per avvicinarsi al mondo del lavoro con iniziative come questa è una responsabilità e insieme motivo d’orgoglio e testimonia il ruolo attivo e propositivo che i consulenti del lavoro sanno svolgere, ogni giorno, al servizio del mercato del lavoro", ha commentato Michele Frattini, presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese. Le scolaresche hanno seguito seminari di orientamento e si sono sfidate nel CruciLavoro e con GenL, il videogame che promuove il lavoro etico.

Lorenzo Crespi