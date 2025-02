Il mistero dell’uomo nudo dalla cintola in giù. Chi è lo striker seriale di Saronno?

Saronno, 14 febbraio 2025 – Ha suscitato sconcerto e preoccupazione la presenza di un uomo in stato confusionale che, per tre giorni consecutivi, è stato avvistato in diverse zone della città vestito solo con una giacca a vento e scarpe da ginnastica, ma privo di pantaloni e biancheria intima.

Numerosi cittadini hanno segnalato la sua presenza, portando a ripetuti interventi delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Purtroppo malgrado il trasferimento all'ospedale di Saronno prima e di Desio poi l'uomo ha continuato a ripresentarsi con le parti intime in mostra in diversi punti della città.

Gli avvistamenti

Il primo episodio si è verificato domenica 9 febbraio, poco prima delle 11, quando l’uomo è stato notato tra piazza Libertà e corso Italia, all’uscita della messa. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che lo ha accompagnato in ospedale. Nel pomeriggio, però, si è allontanato dalla struttura sanitaria ed è stato fermato nuovamente nei pressi della stazione ferroviaria e in via Varese. Indossava solo il camice dell'ospedale. Dopo diverse segnalazioni, è stato trasferito all’ospedale di Desio per ulteriori accertamenti.

Lunedì 10 febbraio, il 41enne è riapparso in città, questa volta nel quartiere dietro lo scalo ferroviario. Un commerciante ha cercato di calmarlo in attesa dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti carabinieri e sanitari, che lo hanno nuovamente trasportato all’ospedale di Saronno. Martedì 11 febbraio, la scena si è ripetuta: l’uomo è stato segnalato prima in via Ferrari e poi tra via Vincenzo Monti e corso Italia.