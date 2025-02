Uomo nudo in piazza all’uscita della messa

Nudo dalla cintola in giù, l’uomo era in piedi sotto i portici, tra piazza Libertà e corso Italia, a Saronno, addosso una giacca a vento e basta. È accaduto ieri mattina, a trovarsi di fronte quella sconcertante presenza i fedeli dopo la messa domenicale all’uscita dalla chiesa di San Pietro e Paolo. Immediata la richiesta di intervento alle forze dell’ordine, sul posto è arrivata subito una pattuglia della Polizia locale che ha trovato l’uomo in evidente stato confusionale (da accertare se sotto effetto di sostanze). Da quanto ricostruito non avrebbe infastidito nessuno, se ne stava sotto i portici a guardare i passanti. Quando gli agenti si sono avvicinati non ha mostrato atteggiamenti aggressivi, non ha opposto alcuna resistenza quindi è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Rosella Formenti